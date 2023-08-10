Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 250 gram kubar esrar ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Yamanlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, esrar kullanma aparatı, ev içerisinde kurulu vaziyette kenevir yetiştirmede kullanılan farklı özelliklerde malzemelerele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.K'nin (23) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel