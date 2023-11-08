Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu getirileceği bilgisine üzerine yaptıkları yol kontrolünde bir araçta sentetik hap ve esrar ele geçirdi. İki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu getirileceği bilgisine üzerine yol kontrolünde durdurdukları bir araçta sentetik hap esrar maddesi ele geçirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar sonucu E.Ö. (30) ve M.S. (33) isimli şahısların İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getirecekleri bilgisinin alınması üzerine Eskipazar ilçesinde yol keserek uygulama yaptı. İlçeye bağlı İmanlar köyü yol ayrımında durdurulan şüpheli araçtaki 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 28 adet 300 miligramlık sentetik ecza hap ile içime hazır halde bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.Ö. ve M.S. isimli şahıslar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK