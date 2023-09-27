Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.K. ve U.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu faaliyetleri içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonda 1 gram metamfetamin ile bir tabanca ve mermi ele geçirildi.