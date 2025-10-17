Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli noktalarda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Kent merkezindeki operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 23,2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Kent merkezindeki diğer operasyonda 3 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramada 11,09 gram sentetik uyuşturucu, 53 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Safranbolu ilçesindeki operasyonda da 1 kişinin ikametinde yapılan aramada, 0,5 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Eskipazar ilçesindeki operasyonda ise 2 kişinin bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramada, 177,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

