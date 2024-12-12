Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilerek serbest bırakıldı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.