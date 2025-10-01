Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 1,25 gram sentetik uyuşturucu ve 1,63 gram kenevir tohumu bulunurken, ruhsatsız kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Şüphelilere toplamda 60 bin 812 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Belirlenen 3 ikamet ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 1,25 gram sentetik uyuşturucu, 1,63 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

4 şüpheliye, "ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmak" ve "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak"tan toplamda 60 bin 812 lira idari para cezası uygulandı, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Diğer operasyonda ise 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 14,05 gram sentetik uyuşturucu ile 19 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
