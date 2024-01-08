Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü. Çalışmalar doğrultusunda Üniversite Mahallesi'nde 5 zanlının üstleri ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.
Çalışmalar doğrultusunda Üniversite Mahallesi'nde 5 zanlının üstleri ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.