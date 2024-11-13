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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 57,09 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, zanlılar uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri sürdürüldü.

Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucu il merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen S.Y, F.K, H.Y. ve E.Y'nin görevlilerce yapılan araç ve üst aramalarında 57,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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