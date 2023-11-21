Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 7 ecstasy hap ve 35,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 ecstasy hap ve 35,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler H.K ve O.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.Ş. ve T.A'nın üzerlerinde 5,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.