Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz