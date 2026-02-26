Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
