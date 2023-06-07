Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda V.C. H.E.Ö. ve T. A. gözaltına alındı.

Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılar, Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title