Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.