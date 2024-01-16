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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.K, E.S. ve A.G'nin üstleri ve araçlarında yapılan aramada 51 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.K, E.S. ve A.G'nin üstleri ve araçlarında yapılan aramada 51 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Karabük Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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