Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce merkez Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 18,2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.