Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 18,2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce merkez Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 18,2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.