Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Operasyonda 2 bin 467 sentetik ecza ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Operasyonda 2 zanlının üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yapılan aramada, 2 bin 467 sentetik ecza ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel