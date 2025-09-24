Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 2 zanlının üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yapılan aramada, 2 bin 467 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.