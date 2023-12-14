Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gözaltına alınan E.K'nin üst aramasında, 100.6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.