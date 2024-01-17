Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda Cumayanı köyünde yapılan aramada, 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Çalışmalar doğrultusunda merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde narkotik köpekle yapılan aramada, 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.