Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1276 sentetik ecza ele geçirildi

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1276 sentetik ecza ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1276 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.