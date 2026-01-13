Haberler

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1276 sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme:
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1276 sentetik ecza ele geçirildi. İlgili şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı.

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1276 sentetik ecza ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1276 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
