Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri sürdürüldü.

Bu kapsamda il merkezinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen M.G'nin ekiplerce yapılan üst aramasında 50 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezinde yapılan diğer çalışmada ise durumundan şüphelenilen A.D. ve M.O'nun ekiplerce yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlılardan A.D. tutuklandı, M.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.