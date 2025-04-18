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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı. İki ayrı operasyonda toplamda 99,10 gram ve 8,77 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, durumundan şüphelenilen S.K'nin üst aramasında 99,10 gram sentetik uyuşturucu, A.B'nin üst aramasında da 8,77 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve 7 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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