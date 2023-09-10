Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelinin özel düzenek yaptığı ayakkabılarında sakladığı uyuşturucular ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin özel düzenek yaptığı ayakkabılarında sakladığı uyuşturucuları sattığını belirleyen ekipler, aramalarda ayakkabı içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.