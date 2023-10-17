Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Ekim'de "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanmak" suçlarını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranması bulunan 2 zanlının da aralarında olduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda 58,63 gram metamfetamin, 3,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,74 gram toz esrar, 4 sentetik ecza hap, 2 av tüfeği, tabanca ve 312 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.