Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzenlenen 3 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 15 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz