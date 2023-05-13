Karabük'te üniversiteli kızın ölümü: Anneden duygusal açıklama

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen üniversiteli Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın, Gabon'dan gelen annesi Jessica Sandra Makemba Panga, gözyaşı döküp, "Kendimi kısıtlanmış, etrafım sarılmış gibi hissediyorum. Bugünlerde, bu saatlerde kızımın yanına 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim" dedi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu. Şüpheli ölümün ardından polis soruşturma başlattı. Cesedinde bazı morluklar olan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtlarıyla çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dinabongho'nun ana yolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar ise tutuklandı.

Dina'nın daha önce uluslararası medyada bile gündeme gelen annesiyle yaptığı konuşmaları ve gönderdiği mesajları bizzat savcıya gösterdiğini belirten Şeker, "Ses kayıtlarının neyle ve kimlerle alakalı olduğunu annesi kendi telefonunu çıkararak savcıya iletti. Dosyaya kaydedilmesi için verdi. Bu mesajlarda kastedilenin kim olduğunu dosyada isim isim belirtti. Bunun devamında 10 bin lirayı kimlerin önerdiğini, cep telefonunu kimlerin teklif ettiğini, kıza nasıl bir cinsel istismarda bulunulduğunu, ailenin bire bir yaşadığı konuşmaları savcının aklında da canlandırmış oldular" diye konuştu.