Karabük'te üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bir otomobil, karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak aşırı hız ve dikkatsizlik gösteriliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil karşı şeride geçip başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine bağlı İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden Karabük istikametine seyir halinde bulunan Emre E. idaresindeki 06 BS 3889 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptıktan sonra karşı şeride uçarak Hanife Y. idaresindeki 78 SC 271 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Emre E. idaresindeki otomobil takla atarak ters dönerek bir süre sürüklendikten sonra durdu.

Kazada sürücü Emre E. ile aynı otomobilde bulunan Yusuf D., Osman A.ve Sait Mücahit Çetin ile diğer otomobil sürücüsü Hanife Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan Sait Mücahit Çetin ise kaldırıldığı Eskipazar ilçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan hayatını kaybeden genç ile yaralanan 3 gencin Karabük Üniversitesi'ne bağlı Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci oldukları öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK