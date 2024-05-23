Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında tır ve iki otomobil karıştı. Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, makas atan bir tır, önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil ise park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda makaslayan M.E. idaresindeki 78 BM 623 plakalı tır, önünde seyreden N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 78 AU 335 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü N.Ç, kendi imkanıyla özel hastaneye gitti.