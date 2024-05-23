Üye Girişi
Haberler

Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında tır ve iki otomobil karıştı. Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, makas atan bir tır, önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil ise park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda makaslayan M.E. idaresindeki 78 BM 623 plakalı tır, önünde seyreden N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 78 AU 335 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü N.Ç, kendi imkanıyla özel hastaneye gitti.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük trafik Trafik Kaza Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
title