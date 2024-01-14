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Karabük'te U16 maçında tribünde yangın çıktı

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Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi maçında tribünde çıkan yangın görevli tarafından söndürüldü.

Karabük'te U16 maçında tribünde yangın çıktı

Murat ÖZELCİ SAFRANBOLU ( Karabük ),(DHA)- Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi tribünde çıkan yangın görevli tarafından söndürüldü.

U16 Gelişim Ligi maçında Karabük İdman Yurdu ve Beşbinevlergücü, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşı karşıya geldi. Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan sentetik futbol sahasındaki maç oynandığı sırada taraftarların yaktığı meşaleden çıkan alevin sıçramasıyla tribünde yangın çıktı. Küçük çaplı yangın, sahada bulunan Safranbolu Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ekibinin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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