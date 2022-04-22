Tünele giren karaca yavrusu kameraya yansıdı
AA - Güncel
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Karabük'te bir karaca yavrusunun girdiği tünelde ilerlemeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te bir karaca yavrusunun girdiği tünelde ilerlemeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ü Zonguldak'a bağlayan karayolu üzerinde bulunan bir tünelden otomobili ile geçen sürücü, aniden karşısında karaca yavrusu gördü.
Sürücü, yavrunun tünelde ilerlemeye çalışmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Karaca daha sonra tünelden çıkarak gözden kayboldu.
AA / Güncel