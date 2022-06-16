Karabük'te trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç defnedildi Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki Abdülsamet Tunç, son yolculuğuna uğurlandı. Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki Abdülsamet Tunç, son yolculuğuna uğurlandı. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınları tarafından alınan Tunç'un cenazesi, Cumayanı köyüne götürüldü. Köy camisinde kılınan cenaze namazına, Tunç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve vatandaşlar katıldı. Tunç'un cenazesi, namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. İnönü Caddesi'nde dün hemzemin geçitten geçmek isteyen Tunç, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kaza anı cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. AA / Ahmet Özler - Güncel Araştırma Karabük Güncel Haberler

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