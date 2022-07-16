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Karabük'te traktörün devrildiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te traktörün devrildiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kuzyaka köyünde dün yaşanan kazada sürücü Hasan Kalay (75) ile yanındaki Feride Aldemir'in (47) olay yerinde yaşamını yitirmesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cevdet Kalay (48) da yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yaralı Melik Aldemir'in (16) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün Kuzyaka köyünde devrilen 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktörün altında kalan sürücü Hasan Kalay (75) ve yanındaki Feride Aldemir (47) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Cevdet Kalay ve Melik Aldemir ise sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Cenazeler, Kuzyaka Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilmişti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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