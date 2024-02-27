Karabük'te Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Çetin (54) idaresindeki traktör, merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Traktörden düşen sürücü Ömer Çetin ve yanındaki Ünsal A. (52) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ömer Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.