Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:

Karabük'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Çetin (54) idaresindeki traktör, merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Traktörden düşen sürücü Ömer Çetin ve yanındaki Ünsal A. (52) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ömer Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jandarma Karabük Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İYİ Parti Muş adayı kim? 2024 İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Şerafettin Yatçı kimdir? 27 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sema elendi mi? Sema diskalifiye mi oldu? 27 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Saadet Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Zonguldak adayı Cem Dereli kimdir? Saadet Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Yozgat adayı Ziya Koçak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title