Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü ve amcası toprağa verildi

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, yeğeninin ölüm haberini alan amcası da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden sürücü ve amcası, Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkese köyü Yayalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Karabük'te trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, yeğeninin ölüm haberini alan amcası da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında, Karabük- Safranbolu kara yolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Arkadaşından ödünç aldığı 78 AAV 349 plakalı otomobil ile Karabük istikametine seyir halinde olan Onur Düşünmez (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Adeta ikiye katlanan otomobilde ağır yaralanan, ehliyetsiz ve 2,88 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaza yerine 300 metre mesafedeki Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı. Düşünmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Amcası kalp krizi geçirip hayatını kaybetti"

Öte yandan kaza sonrası oğlunun kaza geçirdiği bilgisinin verildiği baba Mehmet Düşünmez, kardeşi Ramazan Düşünmez ile birlikte 5000 Evler Karakolu'na geldi. Burada bilgi beyanı alınan baba oğlunun öldüğü öğrendi. İfade sonrası abisi ile birlikte karakoldan çıkan Ramazan Düşünmez, yeğenin ölümünden dolayı fenalık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Düşünmez (45) ihbar üzerine çağrılan ambulans ile kazada yeğeninin kaldırıldığı Özel Medikar Hastanesine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Düşünmez, yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybetti.

"Amca ve yeğeni gözyaşları arasında toprağa verildi"

Trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Onur Düşünmez, ile geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 45 yaşındaki amca Ramazan Düşünmez'in cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkese köyü Yayalar Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesi oğlu Onur'un tabutuna sarılan annesi "Ben nasıl dayanırım buna" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - KARABÜK