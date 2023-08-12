Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü 15 gündür hastanede tedavi görüyordu

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük-Yenice kara yolu Kumtaş mevkisinde kullandığı hafif ticari araçla trafik kazası geçiren Kemal İ, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

R.Ç. idaresindeki 05 FJ 327 plakalı kamyonet ile Kemal İ. yönetimindeki 67 EY 252 plakalı hafif ticari araç, 29 Temmuzda Karabük-Yenice kara yolu Kumtaş mevkisinde çarpışmış, kazada hafif ticari aracın sürücüsü İncebacak ile araçtaki N.İ. ve B.İ. ile kamyonetteki E.T. yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.