Karabük'te trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kemal İncebacak (58), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada eşi ve kızı da yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kemal İncebacak (58), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük- Zonguldak kara yolu Kumtaş mevkiinde meydana gelen kazada, R.Ç., idaresindeki 05 FJ 327 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Kemal İncebacak, idaresindeki 67 EY 252 plakalı panelvan tipi minibüsle çarpıştı. Kazada kamyondaki E.T. ile minibüs sürücüsü Kemal İncebacak, yanında bulunan eşi ve kızı yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İncebacak, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İncecak'ın eşi ve kızının tedavileri ise Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. - KARABÜK