Karabük'te Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazaların ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Safranbolu ilçesinde A.A. idaresindeki 78 AC 490 plakalı otomobil, Hüseyinçelebi Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 78 SL 829 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki P.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezi Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde ise U.N. idaresindeki 67 EY 004 plakalı otomobil, F.T'nin kullandığı 78 ACF 207 plakalı motosiklete ve park halindeki 78 S 0041 plakalı minibüse çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü F.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü,ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.