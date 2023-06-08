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Karabük'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

C.Ç. idaresindeki 78 BG 998 plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı'nda M.B. yönetimindeki 06 VTV 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.B. ile yolcular R.C. ve Z.C. (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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