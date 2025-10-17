Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Eskipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü K.Ç., trafik işaret levhasına çarptıktan sonra yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 35 CKT 612 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik işaret levhasına çarptı, ardından devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel