Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü Alparslan Ç. (51) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alparslan Ç. (51) idaresindeki 67 AAC 425 plakalı otomobil, Yenice-Zonguldak kara yolu Kayadibi köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Alparslan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
img

İşte dev maçın ilk 11'leri
img

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte dev maçın ilk 11'leri
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.