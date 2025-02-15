Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü Alparslan Ç. (51) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alparslan Ç. (51) idaresindeki 67 AAC 425 plakalı otomobil, Yenice-Zonguldak kara yolu Kayadibi köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Alparslan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel