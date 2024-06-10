Karabük'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı kazanın tarafları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Birbirlerinden şikayetçi olan 4 kişi, işlemleri için polis merkezine götürüldü.