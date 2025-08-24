Karabük'te Trafik Kazası: Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından otomobil apartman boşluğuna düşerken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KARABÜK'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil apartman boşluğuna düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. B.D. idaresindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, 115. Cadde mevkisinde B.İ.A. idaresindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada iki aracın sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan A.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek

Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar o maça ücretsiz girebilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.