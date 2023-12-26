Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük'te trafiğin sıkışması nedeniyle yavaşlayan cipe, otomobilin arkadan çarpması kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KARABÜK'te, trafiğin sıkışması nedeniyle yavaşlayan cipe, otomobilin arkadan çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. A.B. idaresindeki 06 BRE 811 plakalı otomobil, trafik nedeniyle yavaşlayan Y.Ö. yönetimindeki 78 AAL 224 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)