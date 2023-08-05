Karabük'te trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Karabük'te Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesindeki kavşakta meydana geldi. Hakan Y. (47) idaresindeki 78 AV 915 plakalı otomobil, hastane istikametine seyir halinde olan Emine A. (33) idaresindeki 42 ABP 350 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Emine A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK