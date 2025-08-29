Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

C.Y. idaresindeki 34 FUF 525 plakalı otomobil ile F.M.Ç. yönetimindeki 14 BU 944 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile S.Y. ve Ç.D.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
