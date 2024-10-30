Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Karabük'te meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde Ayhan B. (34) idaresindeki 78 AAV 992 plakalı otomobil, Yılmaz S. (41) yönetimindeki 78 AAT 328 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 78 AAV 992 plakalı otomobilde bulunan Nurcan B. (39), Muhammed Ali B. (10), Zeynep Betül B. (8) ve Enes Eymen B. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.