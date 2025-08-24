Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KARABÜK'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil apartman boşluğuna düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. B.D. idaresindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, 115. Cadde mevkisinde B.İ.A. idaresindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada iki aracın sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan A.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
