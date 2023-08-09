Karabük'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Gerede kara yolunda meydana geldi. O.G. sevk ve idaresindeki 41 D 3737 plakalı otomobil, A.Y.A. sevk ve idaresindeki yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü O.G. ile yabancı plakalı araçta bulunan S.A. ve H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK