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Karabük'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 DA 8712 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Hızını alamayan ve aydınlatma direğini deviren otomobil, daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 5 metreden yol kenarına düştü.

Kazada, otomobildeki A.Y.P, A.M ve yabancı uyruklu D.D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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