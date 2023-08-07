Karabük'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.