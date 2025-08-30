Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Karabük'te bir panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.K. idaresindeki 54 AID 633 plakalı panelvan, Bağ-Essan Sanayi Sitesi Ateş Caddesi'nde B.M. yönetimindeki 67 SA 356 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan otomobil sürücüsü B.M'nin 2.27 promil alkollü olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
