Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti ve yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.N.A. idaresindeki 78 ACA 837 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda N.B'nin kullandığı 78 AK 138 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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