Karabük'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 5000 Evler 115. Cadde üzerinde meydana geldi. Bulak köyü istikametinden GSB Spor Kompleksi yönüne dönüş yapan N.Ş. idaresindeki 78 AZ 121 plaka otomobil, 115. Cadde'de E.D. idaresindeki 78 BY 424 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü N.Ş. ve yanında bulunan H.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK