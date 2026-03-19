Haberler

Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki Yağmur A. hastanede kurtarılamadı.

E.A. (30) idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Deligeç ve Yellikaya tünelleri arasında E.B. (49) yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Yağmur A. (26) ve A.L.A. (1) ile diğer araçtaki A.B. (39) ve İ.D.B. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yağmur A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü E.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

